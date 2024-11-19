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Жёлтый цвет станет изюминкой вашего интерьера, если использовать его правильно

1:22
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Почему стоит использовать желтый цвет в интерьере

Если вы хотите создать спокойную, уютную атмосферу, выбирайте мягкие кремово-желтые оттенки. Если вы хотите добавить ощущение энергии и яркости, яркие желтые цвета — это то, что вам нужно.

Жёлтый цвет станет изюминкой вашего интерьера, если использовать его правильно
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, CC0

Благодаря желтому цвету ваш дом будет казаться наполненным солнечным светом. Кроме того, даже самая маленькая комната будет казаться более просторной и светлой.

Беспроигрышный вариант практически для всех стилей интерьера — использование ярких желтых акцентов. Например, выберите в интерьере гостиной желтые лампы, свечи, книжные полки или стеллажи, мягкую мебель, журнальный столик или желтый диван.

Как разбавить желтый цвет в интерьере

Желтый цвет отлично сочетается с любым другим цветом в интерьере. Этот цвет хорошо гармонирует с оранжевым и коричневым, лимонный — с сиреневым и серым.

Хорошо работают сочетания желтого с близкими парами на цветовом круге — оранжевый, коричневый, розовый, если говорить о теплых тонах, с зелеными, мятными, если говорить об холодных. Кроме того, в интерьере интересно и ярко смотрятся контрасты. Например, контрастные желтый и синий или фиолетовый.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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