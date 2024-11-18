Нотариусы рассказали, как мошенники оставляют россиян без жилья

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошенники нередко используют фальсификацию документов и пытаются ввести владельцев недвижимости в заблуждение с целью лишить их собственности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чаще всего схемы мошенничества с недвижимостью основываются на простых письменных договорах, которые не проходят нотариального удостоверения и подписываются в банках или многофункциональных центрах. В такой ситуации вся ответственность за последствия сделок лежит на самих участниках: никто не несет ответственности за законность и правильность сделок, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Он также отметил, что подобные мошеннические операции зачастую проводятся быстро — всего за один-два дня или даже в течение нескольких часов с момента согласия на сделку до регистрации передачи права собственности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.