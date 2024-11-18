Эксперты оценили вероятность падения цен на квартиры в России

В ближайшее время россиянам не следует ожидать снижения цен на квартиры. Член Российской гильдии риелторов и эксперт в области недвижимости Константин Барсуков в интервью НСН оценил вероятность ослабления ценовых показателей на жильё.
Сегодня на рынке наблюдается нехватка как покупателей, так и предложений, поэтому шансы на подорожание квартир превышают возможность их удешевления, отметил специалист.
При этом стоимость аренды также увеличивается. Люди, не имеющие возможности оформить ипотеку с высокими процентными ставками, предпочитают снимать жильё. В этом контексте аренда поднялась в цене примерно на 30 процентов, как отметил риелтор.
Однако, вероятно, дальнейший рост цен на аренду будет ограничен — в 2025 году на рынок выйдут квартиры, приобретенные по льготной ипотеке в 2023 году, прогнозирует Барсуков.
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