Эксперт рассказал, что делать в случае затопления квартиры

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вашу квартиру затопили соседи, важно провести досудебное исследование. Как действовать в такой ситуации, объяснил судебный эксперт Иван Кудашов.

Фото: freepik.com by stefamerpik, PDM

Цена исследования варьируется от 40 до 50 тысяч рублей, однако все затраты обычно возмещаются по решению суда. Эксперт рекомендует заказывать анализ у строителей, а не у оценщиков. Хотя услуги последних могут обойтись дешевле, существует риск, что суд не примет результаты их работы.

Важно также, чтобы в заключении было указано предупреждение об уголовной ответственности. Если этого нет, суд может не учесть такой документ. В таком случае Кудашов советует провести нотариальную экспертизу.

Судебная экспертиза осуществляется уже во время рассмотрения дела. На данную процедуру потребуется не более 80 тысяч рублей, причем расходы несет тот, кто инициировал исследование. Суд имеет право самостоятельно решать, какие вопросы будут исследованы и какое учреждение проводит экспертизу.

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