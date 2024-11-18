Эксперт рассказал, что делать в случае затопления квартиры

Если вашу квартиру затопили соседи, важно провести досудебное исследование. Как действовать в такой ситуации, объяснил судебный эксперт Иван Кудашов.
Цена исследования варьируется от 40 до 50 тысяч рублей, однако все затраты обычно возмещаются по решению суда. Эксперт рекомендует заказывать анализ у строителей, а не у оценщиков. Хотя услуги последних могут обойтись дешевле, существует риск, что суд не примет результаты их работы.
Важно также, чтобы в заключении было указано предупреждение об уголовной ответственности. Если этого нет, суд может не учесть такой документ. В таком случае Кудашов советует провести нотариальную экспертизу.
Судебная экспертиза осуществляется уже во время рассмотрения дела. На данную процедуру потребуется не более 80 тысяч рублей, причем расходы несет тот, кто инициировал исследование. Суд имеет право самостоятельно решать, какие вопросы будут исследованы и какое учреждение проводит экспертизу.
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