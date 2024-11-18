Как продать квартиру, если на ней есть ипотечное обременение

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа квартиры, приобретенной в ипотеку, до полного погашения долга возможна, но требует соблюдения ряда условий. Несмотря на обременение, собственник может продать жилье, используя несколько законных способов. Например, можно перевести долг на покупателя, погасить ссуду за счет средств нового владельца или заранее выплатить кредит.

Фото: pxhere.com

При продаже квартиры с обременением важно заранее предупредить покупателя о наличии долга, чтобы избежать недоразумений. Для продажи могут подойти покупатели, заинтересованные в квартире по выгодной цене или нуждающиеся в ипотеке, но они должны соответствовать условиям банка.

Возможные варианты продажи:

Погашение ссуды перед продажей — за счет собственных средств или через потребительский кредит.

Продажа с погашением ссуды в ходе сделки — когда покупатель вносит деньги напрямую в банк.

Продажа с переводом долга на покупателя — долг переходит на нового владельца, и сделка осуществляется через банк.

Каждый вариант имеет свои риски и требования, и важно тщательно подготовиться, чтобы избежать потерь или неприятных последствий.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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