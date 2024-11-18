Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь
Эксперт объяснил, как избежать конфликтов между собаками, живущими в одном доме
Дагестан — место, где время останавливается, а душа поёт
Пикник на мангале: лучшие рецепты для дружеского застолья на природе
Более 1 миллиона гостей посетили курорт Роза Хутор в летнем сезоне 2024 года
Четверть россиян отложили покупку жилья на фоне подорожания ипотеки
Розничные продажи крепкого алкоголя в России достигли рекордной отметки
Простой способ сделать почву здоровой и убрать мох
Как массаж головы помогает остановить выпадение волос

Как продать квартиру, если на ней есть ипотечное обременение

1:12
Недвижимость

Продажа квартиры, приобретенной в ипотеку, до полного погашения долга возможна, но требует соблюдения ряда условий. Несмотря на обременение, собственник может продать жилье, используя несколько законных способов. Например, можно перевести долг на покупателя, погасить ссуду за счет средств нового владельца или заранее выплатить кредит.

Как продать квартиру, если на ней есть ипотечное обременение
Фото: pxhere.com

При продаже квартиры с обременением важно заранее предупредить покупателя о наличии долга, чтобы избежать недоразумений. Для продажи могут подойти покупатели, заинтересованные в квартире по выгодной цене или нуждающиеся в ипотеке, но они должны соответствовать условиям банка.

Возможные варианты продажи:

  • Погашение ссуды перед продажей — за счет собственных средств или через потребительский кредит.
  • Продажа с погашением ссуды в ходе сделки — когда покупатель вносит деньги напрямую в банк.
  • Продажа с переводом долга на покупателя — долг переходит на нового владельца, и сделка осуществляется через банк.

Каждый вариант имеет свои риски и требования, и важно тщательно подготовиться, чтобы избежать потерь или неприятных последствий.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Деревья и кустарники
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком Аудио 
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Домашние животные
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда Аудио 
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль
Авто
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО Игорь Буккер Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака? Любовь Степушова ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Дмитрий Плотников
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО
Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака?
Новое соглашение между Минском и Москвой: техника с упрощёнными документами
Белый налет на цветах: главные шаги к спасению флоксов
Откройте для себя идеальный рецепт буррито
Нотариусы рассказали, как мошенники оставляют россиян без жилья
Как вырастет туристический налог в России
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Как обеспечить своему ребенку здоровое будущее с помощью технологий
Волгоградка отсудила у турфирмы почти полмиллиона за испорченный отдых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.