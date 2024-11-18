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Ошибки при выборе штор, которые портят интерьер

1:15
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Несмотря на популярность жалюзи, шторы по-прежнему остаются неотъемлемой частью наших интерьеров. Многие предпочитают сочетать эти два элемента, создавая многофункциональные решения для оформления окон.

Ошибки при выборе штор, которые портят интерьер
Фото: PxHere is licensed under CC0

Классические белые и кремовые шторы остаются фаворитами у многих, что связано с воспоминаниями из детства и приверженностью к традиционному оформлению. Однако сегодня на рынке представлено множество цветных и фактурных вариантов, которые можно подобрать под стиль вашего интерьера.

Если гостиная небольшая, отдайте предпочтение светлым оттенкам штор — это сделает пространство более светлым и визуально увеличит его. Для просторных помещений можно выбирать более насыщенные цвета, такие как тёмно-фиолетовый или красный. Однако важно помнить о гармонии: яркие занавески могут диссонировать с пастельным интерьером.

Правильный выбор штор для гостиной — это умение сочетать текстуры и цвета. Не стоит комбинировать матовые шторы с блестящими портьерами или гладкие ткани со структурированными. Важно сохранять последовательность в выборе текстиля, чтобы добиться ощущения целостности и уюта в интерьере.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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