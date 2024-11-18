Умные решения для обустройства мизерной кухни

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Маленькие размеры кухни могут стать её изюминкой, если правильно подойти к планированию. Для начала важно продумать расположение всех элементов интерьера, чтобы максимально эффективно использовать каждый сантиметр пространства.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Современные мебельные компании предлагают отличные решения в виде встроенной мебели, которая не только включает кухонные шкафы, но также интегрирует раковину и варочную панель. Это позволяет избавиться от лишних зазоров между мебелью и техникой, где часто скапливается мусор.

Удобным решением для небольшой кухни станет установка кухонного уголка, который занимает минимум площади и идеально подходит для приёма пищи. После трапезы стол легко придвинуть к уголку, освободив пространство для других задач.

Если пространство на кухне ограничено, то от размещения стиральной машины лучше отказаться. Вместо неё можно установить дополнительный шкафчик, который вместит бытовую технику и посуду — блендеры, сковороды, кастрюли и другие кухонные принадлежности. Такой подход позволит организовать порядок и избавиться от лишнего нагромождения.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека



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