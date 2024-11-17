Как гармонично обустроить спальню по принципам фэн-шуй

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Фэн-шуй — это древнее китайское искусство, направленное на создание гармонии в доме, и особенно важно уделить внимание обустройству спальни.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Правильно оформленное пространство способствует улучшению личной жизни и помогает направить положительную энергию ци, устраняя при этом негативные потоки.

Прочное изголовье кровати играет важную роль в создании ощущения безопасности и комфорта. Оно может быть как деревянным, так и мягким, главное — чтобы оно обеспечивало устойчивую опору. Во время сна ваше тело восстанавливается, и мозг, даже на подсознательном уровне, нуждается в ощущении поддержки, подобно тому, как ваша спина нуждается в защите.

Спокойный и качественный сон напрямую зависит от правильно подобранного матраса. Не стоит экономить на этой покупке, так как именно комфортный матрас обеспечивает вам заряд бодрости на весь день. Согласно фэн-шуй, использование подержанных матрасов не рекомендуется, так как они могут накапливать чужую негативную энергию, влияя на ваш отдых.

Для оптимального потока энергии важно правильно выбрать высоту кровати. Кровать должна находиться на достаточной высоте, чтобы энергия могла свободно циркулировать под ней. Фэн-шуй не советует кровати с полками для хранения по всей длине, так как они блокируют движение энергии, что может негативно сказаться на вашем самочувствии. Чем больше свободного пространства под кроватью, тем лучше циркулирует положительная энергия ци.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Фэншуй или фэн-шуй — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения.



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