Шторы в интерьере: что нужно учесть, чтобы дом заиграл новыми красками

Оформление окон играет ключевую роль в дизайне интерьера. Порой именно от этого элемента зависит, будет ли пространство выглядеть уютным и гармоничным или, наоборот, утратит свою привлекательность.

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Независимо от того, установлены ли у вас пластиковые или деревянные окна, грамотно подобранные шторы могут либо усилить общий эффект, либо полностью испортить впечатление от помещения.

Одной из частых ошибок в выборе штор является неправильное сочетание плотности тюля и гардин. Согласно простому правилу, тюль всегда должен быть легче и нежнее, чем плотные гардины. Если этого не учесть, оконное оформление становится тяжёлым и перегруженным, создавая ощущение визуальной тяжести.

Кроме того, лёгкие ткани пропускают больше солнечного света, что делает помещение светлее и уютнее. Напротив, использование плотных тканей для обоих слоёв затемняет комнату и лишает её воздушности.

Вторая ошибка — это акцент на шторы как на основной элемент интерьера. Хотя шторы действительно могут значительно влиять на восприятие комнаты, дизайнеры сходятся во мнении, что они должны оставаться дополнением к общему стилю, а не становиться центральным элементом.

Поэтому, если в комнате уже есть множество ярких цветов и элементов, не стоит выбирать слишком пёстрые или насыщенные ткани для штор.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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