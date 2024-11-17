Секреты удачного выбора ковра для любого помещения

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ковёр — один из самых оригинальных и запоминающихся элементов, которыми можно украсить помещение. Его присутствие в интерьере помогает создать уют и добавить пространству уникальность.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Сейчас на рынке представлен огромный ассортимент ковров, где можно найти изделия на любой вкус и стиль. Варианты включают как классические, так и современные дизайны, узоры, материалы и способы изготовления. Поэтому, если вы стремитесь подобрать ковёр самостоятельно, но не хотите обращаться за помощью к дизайнеру, достаточно следовать базовым принципам.

Выбор ковра во многом зависит от его размера, ведь ковры делятся на три основные категории: маленькие, средние и большие. Небольшие коврики, как правило, используются для акцентов и располагаются у камина, у кровати или рядом с окном, чтобы подчеркнуть определённые участки комнаты.

Средние ковры сами по себе являются элементами декора и помогают выделить отдельные зоны внутри помещения. А большие ковры, размещённые в центре комнаты, формируют её общий дизайн и создают уютную атмосферу. Иногда можно использовать несколько маленьких ковриков, но важно, чтобы они сочетались между собой по стилю и цветовой гамме.

Выбор ковра также зависит и от размеров комнаты. В небольших пространствах лучше всего будут смотреться светлые ковры, которые зрительно расширяют помещение. Напротив, тёмные ковры с геометрическими узорами могут зрительно уменьшить большие комнаты, делая их более уютными.

Функциональность помещения также имеет значение. Например, для гостиных, столовых и кабинетов предпочтительны ковры спокойных, сдержанных оттенков с низким ворсом — они более практичны в уходе.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.



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