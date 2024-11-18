В России наблюдается резкое уменьшение размеров и сроков ипотечных кредитов

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В октябре россияне оформили ипотечные кредиты на меньшие суммы и на более короткие сроки. Средний размер ипотечного кредита в стране уменьшился на 7 % по сравнению с сентябрём и составил 3,93 миллиона рублей. Существенное снижение отмечено в Красноярском крае, Мурманской и Новосибирской областях, пишет РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, CC BY-SA 4.0

Также аналитики зафиксировали сокращение среднего срока, на который бралась ипотека. В октябре кредиты оформлялись на 21 год и 3 месяца, что на полгода меньше, чем в сентябре, и на семь месяцев меньше, чем год назад. Сильнее всего сроки сократились в Татарстане, Краснодарском крае и Новосибирской области — на 18, 17 и 16 месяцев соответственно (до 21 года и 9 месяцев, до 23 лет и 2 месяцев и до 21 года и 5 месяцев соответственно).

В Москве и Петербурге срок ипотечного кредитования снизился одинаково — на 10 месяцев, и стал равен 21 году и 10 месяцам.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.



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