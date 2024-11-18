Выяснилось, какой доход может принести россиянам недвижимость на Бали

Власти Индонезии планируют принять закон, запрещающий строительство новых отелей, вилл, курортов и развлекательных заведений в наиболее популярных туристических районах Бали на ближайшие три-пять лет. Эксперты Kalinka Ecosystem прогнозируют, что запрет может привести к повышению цен на недвижимость на 10-15 %.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, CC BY-SA 3.0

Уменьшение количества предложений вилл и апартаментов на Бали при ежегодном росте туристического потока приведёт к дефициту доступных объектов на рынке недвижимости и, как следствие, к росту цен. Туристический поток на острове ежегодно увеличивается в среднем на 30 %, обеспечивая высокую заполняемость арендуемых объектов. Заполняемость объектов недвижимости равна примерно 80-85 % в наиболее густонаселённых районах, сообщает Газета.Ru.

Доходность от перепродажи недвижимости на Бали может достигать 40 %, а прибыль от аренды — 12-15 % в год. Окупаемость объектов составляет 5-7 лет, что делает инвестиции в недвижимость на Бали привлекательными. Среди россиян популярны различные типы недвижимости на острове, включая апартаменты и виллы, в зависимости от района, близости к океану и инфраструктуры. Минимальные инвестиции для покупки недвижимости составляют около 100-150 тысяч долларов.

Николай Францужан, руководитель отдела продаж Kalinka Ecosystem, отмечает, что Бали может похвастать самым высоким уровнем доходности среди стран для инвестирований. По его словам, виллу, которая в Дубае стоит 1,5 миллиона долларов, можно приобрести на Бали за 300-400 тысяч долларов. Остров также гарантирует инвесторам доходность около 15 % в год, добавил эксперт.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



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