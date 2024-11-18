Как выбрать прочные и качественные обои? Присмотритесь к этим вариантам

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какие виды обоев бывают

Флизелиновые обои изготавливаются из стеклопластика и бумаги. Такой вид покрытия хорошо скрывает неровности и недостатки стен за счет своей плотной текстуры. Их можно покрасить краской для стен. Такие обои легко клеить и снимать.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Многие выбирают обои с принтом для своего интерьера. Это отличный вариант быстро и недорого изменить внешний вид помещения. Вы можете выбрать любой цвет и рисунок для стен в своем доме.

Виниловые обои отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы. Вы можете использовать этот вид обоев для гостиной, кухни и ванной комнаты, так как этот материал достаточно устойчив к влаге.

Флокированные обои имеют объемный рисунок из бархатистого материала. Они смотрятся красиво и стильно. Однако ухаживать за такими обоями довольно сложно. Поэтому лучше использовать их для гостиной или спальни.

Майларовые обои представляют собой бумажную основу с полиэфирной пленкой сверху. Такие обои выглядят глянцево. Их легко мыть и снимать со стен. Такой вариант лучше всего подойдет для кухни или ванной комнаты.

Бамбуковые обои являются экологически чистыми. Однако этот материал сложно клеить. Кроме того, такие обои нельзя мочить или чистить тряпкой или губкой.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.





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