Пять лайфхаков для продажи квартиры

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При продаже недвижимости важно учесть множество факторов, которые могут повлиять на успех сделки. Обычные советы по оформлению объявлений часто не учитывают скрытые нюансы, которые могут осложнить процесс. Во-первых, важно защищать свои контактные данные, чтобы избежать спама и угроз со стороны мошенников. Лучше использовать новый номер для общения с покупателями, а также отключить возможность отправки сообщений через портал.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Сделать объявление привлекательным поможет грамотная подача. Для этого используйте только качественные фотографии (светлые, без лишних объектов в кадре) и оставляйте исходные файлы снимков, чтобы предотвратить их неправильное использование другими риэлторами. Текст объявления должен быть кратким, информативным и продавать, избегая заезженных фраз вроде "квартира мечты". Оптимизация для поисковых систем также может сыграть важную роль — указав интересные местоположения рядом с квартирой, вы сможете привлечь целевую аудиторию.

При организации просмотров квартиры старайтесь избежать встреч с несерьезными покупателями, например, теми, кто не имеет одобренной ипотеки или не продал свою текущую квартиру. Также важно сохранять спокойствие и избегать негативных высказываний, которые могут отпугнуть потенциальных клиентов. Если вы сомневаетесь в своих силах, не стесняйтесь смотреть на успешные объявления конкурентов, чтобы перенять опыт.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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