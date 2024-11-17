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Пять лайфхаков для продажи квартиры

1:34
Недвижимость

При продаже недвижимости важно учесть множество факторов, которые могут повлиять на успех сделки. Обычные советы по оформлению объявлений часто не учитывают скрытые нюансы, которые могут осложнить процесс. Во-первых, важно защищать свои контактные данные, чтобы избежать спама и угроз со стороны мошенников. Лучше использовать новый номер для общения с покупателями, а также отключить возможность отправки сообщений через портал.

Пять лайфхаков для продажи квартиры
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Сделать объявление привлекательным поможет грамотная подача. Для этого используйте только качественные фотографии (светлые, без лишних объектов в кадре) и оставляйте исходные файлы снимков, чтобы предотвратить их неправильное использование другими риэлторами. Текст объявления должен быть кратким, информативным и продавать, избегая заезженных фраз вроде "квартира мечты". Оптимизация для поисковых систем также может сыграть важную роль — указав интересные местоположения рядом с квартирой, вы сможете привлечь целевую аудиторию.

При организации просмотров квартиры старайтесь избежать встреч с несерьезными покупателями, например, теми, кто не имеет одобренной ипотеки или не продал свою текущую квартиру. Также важно сохранять спокойствие и избегать негативных высказываний, которые могут отпугнуть потенциальных клиентов. Если вы сомневаетесь в своих силах, не стесняйтесь смотреть на успешные объявления конкурентов, чтобы перенять опыт.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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