Как собрать идеальную кухню в съемной квартире с минимальными усилиями

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда арендуешь квартиру, особенно на короткий срок, важно обставить кухню так, чтобы она была функциональной, удобной и мобильной. Оптимальным вариантом становится модульная кухня, состоящая из отдельных шкафов, которые можно легко адаптировать под любые размеры и конфигурацию пространства. Такие кухни легко перенести в новое жилье и обновить, заменив или добавив необходимые элементы, такие как столешница или дополнительные шкафы. Модульные системы подходят для тех, кто не планирует оставаться в квартире надолго, но хочет создать уютное пространство.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Важным аспектом при выборе кухни является качество материалов: оптимальными для мобильной мебели считаются МДФ и ЛДСП, которые обеспечивают долговечность и стойкость к механическим повреждениям. Дополнительно можно использовать рейлинги для хранения и установки кухонного фартука, что упрощает уход за кухней и экономит пространство.

Мебель должна быть не только функциональной, но и безопасной, поэтому стоит обратить внимание на класс эмиссии формальдегида в материалах.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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