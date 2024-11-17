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Как выбрать выгодную ипотечную программу в условиях меняющихся ставок

1:17
Недвижимость

Ситуация на рынке ипотечного кредитования в России продолжает изменяться, и заемщики активно ищут наиболее выгодные программы, чтобы минимизировать переплаты. На фоне растущих ставок и ограниченных предложений по льготным ипотечным программам, такие варианты, как семейная ипотека, ИТ-ипотека и арктическая ипотека, остаются востребованными, но с определенными ограничениями и изменениями.

Как выбрать выгодную ипотечную программу в условиях меняющихся ставок
Фото: freepik.com

Например, ставка по семейной ипотеке осталась на уровне 6%, однако, из-за нехватки лимитов, банки начинают повышать размер первоначального взноса. ИТ-ипотека и арктическая ипотека предоставляют более низкие ставки (2-6%), но есть ограничения по региону и стоимости жилья. В то же время, рыночная ипотека с высокими процентами (до 22%) становится менее выгодной, особенно для первичных покупателей жилья.

Эксперт Ярослав Баджурак отмечает, что важным аспектом при выборе ипотеки является не только ставка, но и общая переплата по кредиту, которая может значительно увеличить стоимость жилья. При этом заемщики должны учитывать свои финансовые возможности и рассчитать все затраты на весь срок кредита.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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