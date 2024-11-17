Нотариусы рассказали, что предпринимают мошенники, чтобы оставить людей без жилья

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) сообщили, что мошенники часто используют подмену документов и вводят собственников жилья в заблуждение, чтобы лишить их недвижимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, PDM

Основная проблема заключается в том, что простые письменные договоры, которые не заверяет нотариус и подписываются в банках или МФЦ, не гарантируют юридической безопасности сделки. Ответственность за правовые последствия сделки ложится на стороны, и оспорить такую сделку бывает сложно.

Мошенники могут вводить людей в заблуждение, давить на них или подменять документы. Сделка может пройти быстро, иногда всего за несколько часов или дней с момента согласия на сделку до регистрации перехода права собственности, сообщает РИА Новости.

Собственников жилья могут убедить подписать документы, которые на самом деле относятся к другим сделкам, например, договор дарения вместо купли-продажи или завещания. Проблема с договорами дарения заключается в том, что право собственности переходит сразу после регистрации документа, и даритель теряет все права на имущество.

Сотрудники банков и МФЦ не обязаны проверять юридическую чистоту сделок и убеждаться, что стороны не находятся под давлением и условия сделки не являются кабальными.

Чтобы избежать мошенничества, рекомендуется использовать нотариальную форму сделки и внимательно изучать документы, чтобы исключить возможность подмены документов или обмана.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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