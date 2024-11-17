Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам назвали способы оплаты покупок за границей
Как использовать древесную золу для повышения урожая
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Два сценария поломки аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Как защитить свой огород от капустной мухи? Проверенные методы
Ваше имя может влиять на выбор авто
Семь простых шагов, которые помогут сократить количество пищевых отходов
Как количество видов людей менялось на протяжении эволюции
Чистый воздух — здоровье питомцев: новая причина для очищения атмосферы

Нотариусы рассказали, что предпринимают мошенники, чтобы оставить людей без жилья

1:35
Недвижимость

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) сообщили, что мошенники часто используют подмену документов и вводят собственников жилья в заблуждение, чтобы лишить их недвижимости.

Нотариусы рассказали, что предпринимают мошенники, чтобы оставить людей без жилья
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, PDM

Основная проблема заключается в том, что простые письменные договоры, которые не заверяет нотариус и подписываются в банках или МФЦ, не гарантируют юридической безопасности сделки. Ответственность за правовые последствия сделки ложится на стороны, и оспорить такую сделку бывает сложно.

Мошенники могут вводить людей в заблуждение, давить на них или подменять документы. Сделка может пройти быстро, иногда всего за несколько часов или дней с момента согласия на сделку до регистрации перехода права собственности, сообщает РИА Новости.

Собственников жилья могут убедить подписать документы, которые на самом деле относятся к другим сделкам, например, договор дарения вместо купли-продажи или завещания. Проблема с договорами дарения заключается в том, что право собственности переходит сразу после регистрации документа, и даритель теряет все права на имущество.

Сотрудники банков и МФЦ не обязаны проверять юридическую чистоту сделок и убеждаться, что стороны не находятся под давлением и условия сделки не являются кабальными.

Чтобы избежать мошенничества, рекомендуется использовать нотариальную форму сделки и внимательно изучать документы, чтобы исключить возможность подмены документов или обмана.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Авто
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости Аудио 
Когда индикатор Check Engine не означает серьёзную поломку: советы автоэксперта
Авто
Когда индикатор Check Engine не означает серьёзную поломку: советы автоэксперта Аудио 
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Сводка с фронта: российские бойцы ворвались в Черниговскую область, в Одессе взорвано оружие НАТО
Последние материалы
Ваше имя может влиять на выбор авто
Семь простых шагов, которые помогут сократить количество пищевых отходов
Как количество видов людей менялось на протяжении эволюции
Нотариусы рассказали, что предпринимают мошенники, чтобы оставить людей без жилья
Чистый воздух — здоровье питомцев: новая причина для очищения атмосферы
Избавьтесь от слизней в саду, следуя этим простым правилам
Как пользоваться печкой в машине зимой, чтобы не сломать стекло
Как модные стандарты красоты изменяли идеал женского тела на протяжении веков
Кто и где в России арендует квартиры премиум-класса
Шампиньоны против вешенок: какие грибы выбрать для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.