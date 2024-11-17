Стало известно, на сколько подорожают ремонтные работы к концу 2025 года

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ситуация на рынке услуг по ремонту и строительных материалов остаётся сложной, и при планировании ремонта следует учесть несколько важных аспектов, рассказал Алексей Орехов, эксперт по внутренней отделке помещений и генеральный директор компании НАТЭК.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

По его словам, в конце 2025 года ожидается рост стоимости ремонтных работ на 20-30 % из-за нескольких ключевых причин. Во-первых, цены на строительные и отделочные материалы продолжают расти, особенно на металлоконструкции, цемент и гипсокартон — они могут подорожать на 17-32 %. Это связано с увеличением спроса на фоне масштабных строительных проектов в разных регионах.

Волатильность рубля также влияет на стоимость ремонта, так как импортёры страхуют свои риски, что отражается на цене импортных сантехнических изделий, керамической плитки и специализированных строительных смесей, пишет Газета.Ru.

Эксперт также отмечает возможное временное снижение цен на некоторые товары в начале 2025 года из-за сезонных распродаж и корректировки рынка.

Орехов советует рассмотреть возможность самостоятельного выполнения некоторых работ, чтобы сэкономить до 40 % бюджета, но при этом необходимо трезво оценивать свои навыки и возможности.

Для оптимизации затрат на ремонт в 2025 году рекомендуется тщательно планировать работы и бюджет, закупать материалы заранее и использовать современные решения, которые помогут снизить затраты без потери качества.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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