Богатство и благополучие мимо вас не пройдут: вот как нужно украсить ёлку к 2025 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Дизайнер интерьера Сафронова Ангелина рассказала, какими цветами стоит украсить ёлку к следующему году, чтобы он прошёл в богатстве и семейном благополучии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New-years-eve-1911635_1920.jpg by Public Domain

Специалист поделилась, что 2025 год — это год Зеленой деревянной змеи. Деревянные игрушки и аксессуары всегда пользуются спросом, они хорошо выглядят в сочетании с зеленью: с елкой либо еловыми ветвями на столе либо в венках. Поэтому в наступающем Новом году как раз таки именно это сочетание дерева и зелени нужно использовать.

По словам эксперта, основные тенденции праздника — это золото, серебро, латунь и блестящие элементы. Желательно не использовать для украшения дождики, разноцветные шары. Вместо этого лучше повесить шары, в которые вставляются семейные фотографии. Также на столе стоит использовать эту колористику — зеленое, золото, деревянные предметы.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).





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