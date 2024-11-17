Как открытое окно при включённом отоплении влияет на платёжку за ЖКХ? Мнение эксперта

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Директор Ассоциации ТСЖ Московской области Белолипецкий Сергей дал ответ на вопрос, влияет ли как-то открытое окно во время отопления на платежку ЖКХ.

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По мнению эксперта, прямой связи здесь нет. Способ и порядок оплаты за отопление строго прописан. Используются формулы, куда подставляются значения теплосчетчиков, площадь квартиры, но никак не открытая форточка.

Исключение может быть только в одном случае: если у вас дом с горизонтальной разводкой отопления, каждая квартира индивидуально подключена, и стоят счетчики в большинстве квартир. Если в одной-двух квартирах, то опять фактической разницы большой не будет.

Разница в платежках возникает только из-за того, что в некоторых квартирах со счетчиками больше потребление, в некоторых квартирах со счетчиками меньше потребление. Без счетчиков все платят одинаково. Гораздо больше влияет на сумму платежа, если у вас стоит общий счетчик по отоплению, а при этом не проведены мероприятия по энергосбережению: расхлябанный подъезд, открытые двери, разбитые окна, чердаки худые. Это действительно 15-20, иногда и 30 процентов может на это дело повлиять. Если прибора учета нет, совсем старые дома, то вообще никак не влияет. Вы платите по максимуму, по нормативам.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



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