Как выбрать квартиру для жизни, аренды или перепродажи

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке квартиры важно учитывать различные факторы, в зависимости от целей: для проживания, сдачи в аренду или перепродажи. Для жилья в первую очередь важны расположение, состояние квартиры и дома, а также планировка. Важно также внимательно оценивать стоимость, учитывая возможные дальнейшие изменения в жизни, например, необходимость переезда пожилого родственника.

Фото: Flickr by alanharder.ca, CC BY 2.0

При покупке для аренды ключевыми факторами становятся доходность, выбор подходящей локации и тип объекта, в том числе, ремонт. Эксперт Илья Павлюк отмечает, что квартиры для сдачи могут приносить прибыль, если правильно определен целевой рынок арендаторов. При перепродаже следует учитывать перспективы роста стоимости района и локации, а также понимать, кто будет вашим потенциальным покупателем.

Также важно учитывать финансовые условия сделки, такие как ипотека или рассрочка, поскольку они могут повлиять на возможность перепродажи.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.