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Минимальная аренда в Москве поднялась на треть

1:20
Недвижимость

Эксперты составили рейтинг самых доступных квартир на аренду в старых границах Москвы, исключая Зеленоград. Первое место заняла однокомнатная квартира в районе Люблино за 40 тыс. руб. в месяц. Квартира площадью 35 кв. м с мебелью и техникой расположена в пяти минутах ходьбы от станции метро и подходит для семейных пар, можно с ребенком, но без животных. На втором месте — 1-комнатная квартира в районе Марьино за 41 тыс. руб., а на третьем — квартира на Наримановской улице за 43 тыс. руб. Все объекты сдаются с мебелью и техникой, а животные в большинстве случаев не допускаются.

Минимальная аренда в Москве поднялась на треть
Фото: pxhere.com

Ситуация на рынке аренды в Москве в октябре-ноябре 2023 года показывает, что несмотря на снижение числа запросов арендаторов на 14,5%, предложение увеличилось на 14%. Однако дефицит жилья сохраняется, а число вакантных квартир в 7 раз меньше, чем желающих их снять. Арендные ставки в сегменте стандарт увеличились на 1-3 тыс. руб. с сентября. Минимальная стоимость аренды старомосковских квартир в этом году поднялась на треть по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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