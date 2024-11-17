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Ошибки в освещении кухни, которые навсегда убивают уют

1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Для идеального освещения кухни важно сочетание разных типов источников света, которые обеспечат не только функциональность, но и эстетику.

Ошибки в освещении кухни, которые навсегда убивают уют
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Лучше использовать потолочные светильники, подвесные лампы, освещение под шкафами и акцентные источники света для отдельных объектов. Такая схема помогает создать баланс между ярким рабочим светом на кухне и более мягким, уютным освещением в зоне для отдыха.

Правильное освещение должно учитывать не только практичность, но и атмосферу. Важно создать яркое освещение над рабочими поверхностями, где происходит приготовление пищи, и приглушённое, более мягкое — в зоне для общения.

Этот контраст поможет визуально разделить пространство и создать комфортные условия для работы и отдыха.

При выборе света для кухни стоит отдавать предпочтение теплым или нейтральным оттенкам белого света, избегая холодных и неприятных для восприятия люминесцентных ламп. 

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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