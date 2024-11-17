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Как преобразить ванную за 30 минут без ремонта и больших затрат

1:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Обновить интерьер ванной комнаты можно без капитального ремонта, используя несколько простых методов, которые не потребуют больших затрат времени и усилий.

Как преобразить ванную за 30 минут без ремонта и больших затрат
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Один из самых доступных способов — это покраска. Например, вы можете изменить цвет плитки или покрасить отдельные элементы интерьера, такие как смесители и металлические аксессуары. Для этого идеально подходит аэрозольная эмаль, но перед использованием важно подготовить поверхность.

Кроме того, добавление декоративных элементов на стены поможет значительно изменить атмосферу в ванной. Это могут быть различные рисунки, цитаты или декоративные наклейки. Главное — выбирать материалы, которые устойчивы к высокой влажности, чтобы они служили долго и сохраняли свой внешний вид.

Ещё один быстрый способ обновить пространство — это замена старых предметов на новые. Стильная корзина для белья, элегантные органайзеры для хранения или новый дозатор для мыла могут стать акцентами в интерьере.

Замена зеркала также поможет сделать ванную комнату более стильной и современной.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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