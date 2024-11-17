Как добиться эффекта дорогого интерьера с минимальными вложениями

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Далеко не всегда большие деньги необходимы для того, чтобы интерьер выглядел дорого и стильно. Порой всё, что нужно, — это правильно расставить акценты и использовать определённые приёмы.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Использование произведений искусства, таких как картины, инсталляции или скульптуры, может мгновенно преобразить любой интерьер. Главное — выбирать уникальные работы, избегая репродукций известных полотен, чтобы помещение не напоминало музей.

Можно добавить роскоши в интерьер, используя красивую функциональную мебель, такую как винтажные или дизайнерские кресла, шикарные изголовья кроватей или отделку из более дорогих материалов. Эти элементы должны гармонично вписываться в общий стиль помещения, создавая единый образ.

Золото ассоциируется с роскошью, но не стоит использовать его слишком много. Лёгкие золотые вкрапления, например, в ножках столиков или осветительных приборах, придадут интерьеру утончённый блеск. Такие детали идеально сочетаются с нейтральной отделкой и добавляют атмосферы без излишней вычурности.

Кроме того, можно использовать серебряные, хромированные или медные элементы — они также придадут помещению игривость и светлый блеск.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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