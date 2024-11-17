Гости от такого шарахаются: ошибки в интерьере, которые делают дом грязным

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Создание стильного и гармоничного интерьера — задача, требующая внимания к деталям. Однако часто некоторые ошибки могут разрушить всю атмосферу.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, CC0

1. Старый декор

Часто изобилие старых декоративных предметов создаёт ощущение беспорядка. Когда в интерьере присутствуют разные элементы, сделанные в разных стилях, это приводит к визуальному шуму. Периодически стоит избавляться от ненужных сувениров, старого текстиля, постеров и картин, чтобы пространство не перегружалось.

2. Неэстетичное хранение

Разрозненные коробки, банки и другие предметы, разбросанные по дому, создают впечатление хаоса. Для того чтобы пространство выглядело аккуратно, нужно продумать систему хранения.

3. Разрозненные растения

Комнатные растения придают интерьеру свежесть и живость, но если они стоят в разных местах без какой-либо логики или композиции, это создаёт ощущение беспорядка. Чтобы растения органично вписывались в интерьер, стоит продумать их расположение и композиции.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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