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Как преобразить старый подоконник в стильный элемент интерьера

1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Старый подоконник — это не повод расставаться с ним, ведь его можно преобразить с помощью простых и доступных идей.

Как преобразить старый подоконник в стильный элемент интерьера
Фото: PxHere is licensed under CC0

1. Маскировка плиткой

Одним из самых популярных и эффективных методов обновления подоконника является использование плитки. Это позволяет не только скрыть дефекты поверхности, но и придаёт новизну интерьеру. Мозаика или декоративная плитка на обычном кафеле могут стать отличным решением, добавив изюминку в комнату.

2. Художественная роспись

Если у вас есть художественные навыки, обновить подоконник с помощью росписи будет отличной идеей. Это индивидуальное решение придаст подоконнику уникальность, ведь вы сможете создать абсолютно неповторимый дизайн. 

3. Маскировка несовершенств

Если подоконник не требует капитального ремонта, можно просто замаскировать его с помощью декора. Поставьте на подоконник красивые кашпо с растениями или создайте зону отдыха с пледом и подушками. 

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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