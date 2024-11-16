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Топ-идеи 2024 года для украшения ванной комнаты

1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ванная комната — это не просто место для гигиенических процедур, но и пространство, где хочется почувствовать уют и покой.

Топ-идеи 2024 года для украшения ванной комнаты
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Чтобы сделать ванную комнату более комфортной и стильной, стоит позаботиться не только о порядке, но и о декоре.

Зелёные растения могут значительно преобразить атмосферу ванной комнаты. Для влажного пространства идеально подходят фикусы, плющи и циперусы. Они добавляют живую нотку и делают помещение более естественным.

Зеркала — стильный декор для ванной комнаты. Они визуально расширяют пространство и делают его более светлым. Важно выбрать зеркало, которое подходит к стилю интерьера и размерам комнаты.

Фоторамки могут стать необычным и уютным акцентом в ванной, особенно если пространство позволяет. Этот декор добавляет индивидуальности и делает комнату более личной. Главное — использовать влагостойкие рамки и не перегружать пространство.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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