Топ-идеи 2024 года для украшения ванной комнаты

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ванная комната — это не просто место для гигиенических процедур, но и пространство, где хочется почувствовать уют и покой.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Чтобы сделать ванную комнату более комфортной и стильной, стоит позаботиться не только о порядке, но и о декоре.

Зелёные растения могут значительно преобразить атмосферу ванной комнаты. Для влажного пространства идеально подходят фикусы, плющи и циперусы. Они добавляют живую нотку и делают помещение более естественным.

Зеркала — стильный декор для ванной комнаты. Они визуально расширяют пространство и делают его более светлым. Важно выбрать зеркало, которое подходит к стилю интерьера и размерам комнаты.

Фоторамки могут стать необычным и уютным акцентом в ванной, особенно если пространство позволяет. Этот декор добавляет индивидуальности и делает комнату более личной. Главное — использовать влагостойкие рамки и не перегружать пространство.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



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