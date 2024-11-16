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Как сделать стены ярким акцентом в вашем интерьере

1:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Стены — это не просто фон для мебели и аксессуаров, но и самостоятельный элемент декора, который может подчеркнуть стиль помещения и создать неповторимую атмосферу.

Как сделать стены ярким акцентом в вашем интерьере
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons

Обои — это классический способ оформления стен, который позволяет добавить комнате уникальности благодаря разнообразию узоров, текстур и цветов. Современные обои не только красивы, но и функциональны, например, можно выбрать обои с текстурой, которая скрывает мелкие неровности стен. 

Декоративные панели — это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить изысканности и теплоты в интерьер. Панели могут быть выполнены из дерева или других материалов, а их декоративные свойства сочетаются с практичностью: они помогают улучшить звукоизоляцию, поддерживают тепло и легко моются. 

Создание акцентной стены — один из самых популярных способов выделить пространство. Покраска одной стены в яркий или контрастный цвет создаёт визуальный интерес и добавляет комнате глубины. Это доступный способ изменить атмосферу в помещении, при этом оставаясь в рамках бюджета.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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