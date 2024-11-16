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Эти предметы никогда не стоит красить у себя дома

1:53
Недвижимость » Ремонт

При обновлении интерьера многие стремятся сделать его современнее с помощью перекраски различных элементов. Но, оказывается, далеко не все предметы в доме стоит подвергать окрашиванию — это может не только испортить внешний вид, но и повредить сами вещи.

Эти предметы никогда не стоит красить у себя дома
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Плитка в ванной и на кухне

Идея покрасить устаревшую плитку может показаться заманчивой, но это плохое решение. Краска на плитке быстро начнёт трескаться из-за постоянного контакта с водой и паром. В результате отделка будет выглядеть неряшливо, и вам придётся потратить ещё больше времени и средств на её исправление.

2. Натуральная деревянная отделка

Покраска натурального дерева может уничтожить его естественную текстуру и шарм. Вместо этого лучше использовать морилку, которая подчеркнёт естественный рисунок древесины и сохранит её долговечность.

3. Деревянный настил

Темные деревянные полы, даже если они выглядят устаревшими, не стоит перекрашивать. Краска может неравномерно лечь и ухудшить текстуру, что сделает покрытие менее привлекательным и трудным в уходе.

4. Фурнитура и металлические детали

Покраска ручек, петель и смесителей — это ещё одна ошибка, которую часто допускают. Краска может попасть внутрь механизмов, из-за чего фурнитура будет плохо функционировать и быстрее износится. Кроме того, краска на таких поверхностях склонна к быстрому растрескиванию.

5. Датчики дыма и газа

Эти устройства играют ключевую роль в обеспечении безопасности вашего дома. Любое вмешательство, включая покраску, может повлиять на их работу и привести к серьёзным последствиям. Оставьте их в оригинальном виде.

Уточнения

Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.

Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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