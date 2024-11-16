Как преобразить кухню за 48 часов и без лишних затрат

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

На кухне мы проводим много времени: готовим, общаемся с близкими, наслаждаемся кофе или чаем. Поэтому хочется, чтобы это пространство было не только функциональным, но и уютным, современным и эстетически привлекательным.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Однако далеко не всегда есть возможность затевать глобальный ремонт. К счастью, существует множество способов быстро и недорого обновить интерьер кухни своими силами.

Одним из самых доступных способов преобразить кухню является перекраска шкафов. Это позволяет придать пространству свежий вид без значительных затрат.

Для начала стоит тщательно очистить и отшлифовать поверхности, чтобы добиться ровного слоя краски. Подберите цвет, который гармонично вписывается в интерьер, или попробуйте двухцветное решение, где верхние и нижние шкафы окрашиваются в разные оттенки для интересного эффекта.

Если перекраска шкафов — это слишком затратно, попробуйте заменить старую фурнитуру. Новые ручки и петли могут заметно преобразить внешний вид кухни. При выборе обращайте внимание на стиль, чтобы новая фурнитура сочеталась с общим дизайном.

Открытые стеллажи — это простой способ сделать кухню более современной и легкой. Снимите дверцы с нескольких верхних шкафов или установите плавающие полки, чтобы разместить на них красивую посуду, специи или книги по кулинарии. Это добавит воздушности и визуально расширит пространство.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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