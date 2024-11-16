Как выбрать и поклеить обои? Практическое руководство

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Поклейка обоев — это простой и бюджетный способ обновить интерьер. Даже без опыта можно справиться с этим процессом, главное — запастись терпением и старанием.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Однако, прежде чем приступить к поклейке, нужно правильно подобрать обои, рассчитать необходимое количество рулонов и распланировать бюджет, учитывая их качество. Существует несколько типов обоев, которые подойдут для разных условий.

Обычные обои требуют сухой чистки — их можно аккуратно пропылесосить или протирать мягкой тряпочкой, что делает их подходящими для комнат с низкой влажностью. Влагостойкие обои допускают использование влажной губки для легкой чистки, однако при этом нужно избегать чрезмерного трения, чтобы не повредить рисунок. Моющиеся обои устойчивы к воде и могут мыться губкой с мылом, что делает их долговечным вариантом для помещений, где требуется регулярная уборка. Супермоющиеся обои идеальны для кухонь и ванных комнат, так как выдерживают даже чистку жесткими щетками и агрессивными моющими средствами.

Выбирая обои для спальни, гостиной или детской комнаты, лучше отдать предпочтение натуральным материалам: бумажным, флизелиновым, виниловым или текстильным покрытиям, которые создадут комфорт и уют. Для помещений с повышенной влажностью, таких как кухня и ванная, подойдут влагостойкие обои, способные выдерживать перепады температуры и высокую влажность. В коридоре можно использовать влагопоглощающие или моющиеся обои, чтобы они легче справлялись с загрязнениями.

Если стены далеки от идеала, хорошим решением станут флизелиновые, виниловые, жидкие или стеклообои, которые благодаря многослойной структуре способны скрыть мелкие неровности. Жидкие обои наносятся подобно шпаклевке, создавая ровную поверхность без швов.

При выборе обоев стоит обращать внимание на несколько важных моментов. Рекомендуется приобретать рулоны из одной партии, чтобы избежать различий в оттенке. Лучше взять пару дополнительных рулонов на случай непредвиденных ситуаций или повреждений.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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