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Как создать интерьер в стиле минимализм без лишних затрат

1:22
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Минимализм — это стиль, в котором важны простота, функциональность и ощущение свободы. Если вы хотите придать вашему дому свежий и аккуратный вид, вам стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Как создать интерьер в стиле минимализм без лишних затрат
Фото: flickr.com by Boa-Franc, CC BY 2.0

Первое, что необходимо сделать — избавиться от лишнего. Минимализм не терпит беспорядка и множества мелких вещей. Подумайте, какие предметы давно уже не используются и только занимают место. Те же вещи, которые вам всё-таки нужны, лучше спрятать в закрытые шкафы и ящики.

Цветовая гамма также играет важную роль. Минимализм предпочитает нейтральные тона: белый, серый, пастельные оттенки. Эти цвета создают ощущение лёгкости и гармонии, а также визуально расширяют пространство.

Не забудьте про освещение. Естественный свет всегда предпочтительнее, поэтому стоит отказаться от тяжёлых тёмных штор в пользу лёгких светлых тканей. Хорошо продуманное освещение, будь то мягкий рассеянный свет или акцентные лампы, добавит пространству воздушности.

Функциональная мебель — ещё один важный аспект. Выбирайте практичные и многофункциональные предметы, например, столы-трансформеры или кровати с встроенными ящиками для хранения.

Уточнения

Минимали́зм — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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