Интерьер для тех, кто не любит убираться

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие из нас не всегда готовы тратить своё время на уборку и поддержание порядка. Если вы относите себя к числу таких людей, почему бы не организовать интерьер так, чтобы уход за ним занимал минимум времени?

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Для тех, кто предпочитает простоту и функциональность, лучше отказаться от обилия текстиля. Пледы, подушки и декоративные покрывала требуют регулярной стирки и ухода, что может отнимать лишнее время. Вместо этого стоит обратить внимание на мебель из натуральной или искусственной кожи — такие поверхности легко очищаются и долго сохраняют свой вид.

Минимализм — это отличный стиль для тех, кто не любит убираться. Он предполагает отсутствие лишних декоративных элементов и украшений, благодаря чему помещение выглядит аккуратно и упрощает процесс уборки. Простота и строгость форм позволяют сохранить ощущение порядка без лишних усилий.

Автоматизация уборки также может значительно облегчить жизнь. Сегодня в помощь доступны всевозможные гаджеты, такие как робот-пылесос или посудомоечная машина. Эти устройства способны взять на себя часть рутинных задач, освобождая вам время для более приятных дел.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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