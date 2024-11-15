Избегаем шаблонов в оформлении интерьера детской комнаты

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие родители, планируя ремонт в детской комнате, нередко воплощают в жизнь свои собственные детские мечты. Например, для девочек делают стиль с розовыми замками, а для мальчиков — с голубыми морскими тематиками. Так формируются стереотипы и устоявшиеся социальные представления.

Фото: flickr.com by tec_estromberg, CC BY 2.0

Но стоит помнить, что при создании интерьера детской комнаты в первую очередь нужно учитывать потребности конкретного ребёнка. Если ребёнок уже в состоянии озвучивать свои пожелания, важно прислушаться к ним, но в разумных пределах.

Цветовая гамма играет ключевую роль в создании атмосферы. Полностью окрашивать комнату в яркий или слишком насыщенный цвет не стоит, ведь детская комната должна быть одновременно местом для игр и отдыха. Универсальный подход — использовать нейтральные и приглушённые оттенки, которые не будут перегружать психику ребёнка.

Зонирование комнаты — отличный способ создать функциональное пространство. С помощью разных видов обоев можно легко разделить комнату на зоны.

Например, комбинирование однотонных обоев с обоями с детским рисунком позволит добавить интереса, но без излишней яркости.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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