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Слишком дорогая ипотека вынудила четверть россиян подождать с покупкой жилья

0:58
Недвижимость

Около четверти российских граждан отложили покупку жилья из-за отсутствия массовой льготной ипотеки и высоких ставок по ней, согласно информации от компании Calltouch, предоставленной РИА Недвижимость. Сбербанк увеличил ставки по рыночной ипотеке на 3,5 процентных пункта с 15 ноября, что привело к росту ключевой ставки до 21% годовых.

Слишком дорогая ипотека вынудила четверть россиян подождать с покупкой жилья
Фото: Flickr by alanharder.ca, CC BY 2.0

24% опрошенных заявили о готовности принять решение о покупке только после стабилизации рынка, что связано с ростом ставок и отменой льготной ипотеки. Около 14% готовы рассмотреть сделку при предоставлении скидки от застройщика, 17% предпочитают копить средства вместо ипотеки, а 14% выбирают аренду жилья.

Застройщики отмечают трудности в привлечении покупателей из-за снижения спроса и роста ставок, что приводит к увеличению рекламных бюджетов.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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