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Выяснилось, на сколько снизилась доля ипотечных сделок в Москве

1:36
Недвижимость

В октябре доля ипотечных сделок на рынке новостроек в старых границах Москвы значительно сократилась — на 28 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в октябре 2023 года этот показатель составлял 75 %, то в октябре 2024 года он снизился до 47 %.

Выяснилось, на сколько снизилась доля ипотечных сделок в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

В Московской области снижение было менее заметным — всего на 1 процентный пункт. Доля ипотеки здесь составляет 83 %, сообщает Газета.Ru.

В Новой Москве доля ипотечных сделок также снизилась, но не так резко — на 17 процентных пунктов за месяц. За 10 месяцев 2024 года этот показатель составил 81 %, что на 3 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Директор по стратегическому маркетингу и продажам Level Group Александра Мамохина сообщила, что наблюдается логичное и ожидаемое снижение доли ипотечных сделок на фоне завершения льготной ипотеки, особенно в границах старой Москвы.

По её словам, сделки с домах бизнес-класса мало-помалу вытесняют операции с жильём в новостройках комфорт-класса из столицы, а доля ипотеки в этом сегменте традиционно не была максимальной. Однако в Новой Москве и Московской области, где комфорт-класс представлен в большей степени, доля ипотечных сделок остаётся на относительно высоком уровне, добавила эксперт.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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