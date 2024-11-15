Срок накопления на квартиру в России зависит от региона

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Исследование, проведенное федеральным порталом "МИР КВАРТИР", показало, сколько времени россияне в среднем будут копить деньги на покупку квартиры на вторичном рынке. Время накопления сильно зависит от региона, так как цены на недвижимость и зарплаты в разных частях страны значительно различаются. Средний срок накопления для россиян составляет 5,8 года.

Фото: pxhere.com

Однако в некоторых регионах, например, в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, покупка квартиры займет всего 3,8 года, благодаря высокому уровню зарплат и относительно низким ценам на жилье. В то же время, в таких регионах как Дагестан, Ингушетия и Севастополь, где высокие цены на жилье сочетаются с низкими доходами, срок накопления на квартиру может достигать 15 лет и более.

В последние полгода ситуация немного улучшилась: среднее время накопления снизилось на 0,1 года. Особенно это заметно в таких регионах, как Севастополь, Крым и Татарстан, где срок накопления снизился на 1 год и более. В то же время, в столицах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, срок накопления увеличился из-за роста цен на жилье, что делает покупку квартиры для большинства жителей этих городов еще более трудной задачей.

Эксперты предполагают, что процесс накопления может ускориться, если цены на недвижимость начнут снижаться, что вполне вероятно в ближайшее время.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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