Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт, президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин спрогнозировал, что будет происходить с ценами на недвижимость, стоит ли ее сейчас покупать.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По словам специалиста, рынок недвижимости будет постепенно падать. Это связано с тем, что ипотеки нет и, соответственно, некому покупать. Преобладающая часть сделок и на первичном, и на вторичном рынке была ипотечной, а ставки сейчас большие.

Эксперт добавил, что когда рынок начинает проседать, он зацикливается сам на себе. Как только тенденция идет вниз, даже имеющиеся покупатели откладывают покупку до лучших времен. Поэтому люди, которые сейчас воздерживаются от покупок, по мнению эксперта, правильно делают, так как недвижимость будет дешеветь.

Однако не стоит забывать, что высокая ставка Центробанка распространяется не только на кредиты, но и на депозиты. И когда у человека, имеющего деньги даже на покупку, есть вариант разместить их, например, под 24% годовых на депозите, то он поступает экономически разумно. Жилье, которое он собирается покупать, дешевеет, а количество денег у него стремительно прирастает на таком депозите.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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