Россияне смогут узаконить перепланировку квартир без суда

Россияне смогут законно изменять планировку своих квартир без необходимости обращения в суд. На данный момент такая возможность доступна только в Москве, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ожидается, что новый механизм будет утвержден Советом Федерации до 30 декабря 2024 года. По словам Григоренко, который отвечает за данный проект, целью правительства РФ является упрощение процесса согласования.

Владельцы квартир должны понимать, что согласовать перепланировку с надзорными органами будет проще, чем впоследствии сталкиваться с штрафами и требованиями о восстановлении прежнего состояния. Процедура станет более доступной и быстрой, передает РИА Новости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.