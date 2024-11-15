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Эксперты назвали российские регионы с самым доступным жильем

0:52
Недвижимость

Накопить средства на покупку квартиры на вторичном рынке оказалось наиболее легко для жителей Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. Эксперты выявили российские регионы с самой выгодной ценой на жилье.

Эксперты назвали российские регионы с самым доступным жильем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В число регионов с наибольшей доступностью жилья также попали Магаданская область (4,1 года) и республика Коми (4,2 года). За ними следуют Еврейская автономная область, Тюменская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область — в этих местах на квартиру можно накопить менее чем за пять лет.

Стоит отметить, что в большинстве этих регионов заработная плата превышает 100 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости.

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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