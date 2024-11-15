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В ГД назвали штрафы за отделку квартир новым видом бизнеса

0:51
Недвижимость

Взыскание многомиллионных штрафов с компаний-застройщиков за некачественную отделку квартир становится новым направлением бизнеса, считает Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

По его словам, проблема действительно существует, однако в данный момент она не является критической. Известны случаи, когда сумма взысканий за некачественную отделку превышала стоимость самой квартиры. Например, один из застройщиков сообщил, что цена квартиры составила 15 миллионов рублей, тогда как взыскание достигло 45 миллионов рублей.

Сергей Пахомов подчеркнул, что масштабы данного явления уже достаточно серьезные — речь идет о десятках миллиардов рублей ежегодно, передает РИА Новости.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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