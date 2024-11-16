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Как легко очистить кожу рук от клея? Проверенный метод

1:01
Недвижимость

Умойтесь теплой водой с мылом

Начните с промывки пораженного участка теплой водой с мылом. Аккуратно потрите загрязненную клеем кожу во время умывания.

Как легко очистить кожу рук от клея? Проверенный метод
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, CC BY-SA 3.0

Используйте масло или вазелин

Нанесите небольшое количество масла, например растительного или детского, непосредственно на клей. Также можно использовать вазелин. Оставьте его на коже несколько минут, чтобы клей размягчился.

Потрите или аккуратно соскребите

После того как клей размягчится, пальцами или мягкой тканью аккуратно соскребите клей с кожи. Будьте осторожны, не трите слишком сильно, чтобы избежать раздражения кожи.

При необходимости повторите

Если клей все еще остался, повторяйте шаги 2 и 3 до полного его удаления. Может потребоваться несколько попыток, чтобы избавиться от всего клея. После удаления клея промойте область теплой водой с мылом, чтобы удалить остатки масла.

Уточнения

Клей — вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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