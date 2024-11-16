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Как выбрать идеальную подушку для сна? Следуйте этим простым советам

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Недвижимость

Почему важно правильно выбрать подушку

Правильный выбор подушки гарантирует хорошее качество сна и, возможно, даже улучшит его. Хорошая и качественная подушка защитит вас от болей в спине и шее по утрам. Это поможет вам поддерживать правильное выравнивание позвоночника во время сна.

Как выбрать идеальную подушку для сна? Следуйте этим простым советам
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, CC BY-SA 2.0

Как выбрать удобную подушку для сна

Если вы спите на спине, выберите подушку, которая будет поддерживать голову и шею во время сна. Поэтому берите подушку средней толщины.

Если вы спите на боку, вам идеально подойдет твердая подушка. Это поддержит шею и снимет напряжение с плеч.

Если вы спите на животе, выбирайте более мягкую подушку. Но специалисты не рекомендуют спать на животе для вашего здоровья. Помните, что подушку следует заменить на новую после 18 месяцев использования.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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