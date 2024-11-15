Декор, свет и зелень: как грамотно преобразить пространство кухни

Кухня — это пространство, которое можно оживить простыми штрихами. Цвет играет важную роль: яркие акценты в виде полок, фартука или небольших деталей мгновенно преображают интерьер.
А для тех, кто предпочитает спокойные оттенки, текстура станет идеальным решением — дерево и керамика добавят уюта.
Живые растения, такие как подвесные садики и горшочки с травами, наполнят кухню свежестью. Не забывайте и про освещение: мягкий свет от торшеров и светильников создаёт атмосферу уюта, а акцентные лампы подчеркнут стиль.
И не пренебрегайте мелочами — стильные подставки и держатели для полотенец придадут кухне индивидуальность и завершённый вид.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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