Декор, свет и зелень: как грамотно преобразить пространство кухни

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Кухня — это пространство, которое можно оживить простыми штрихами. Цвет играет важную роль: яркие акценты в виде полок, фартука или небольших деталей мгновенно преображают интерьер.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, CC BY 2.0

А для тех, кто предпочитает спокойные оттенки, текстура станет идеальным решением — дерево и керамика добавят уюта.

Живые растения, такие как подвесные садики и горшочки с травами, наполнят кухню свежестью. Не забывайте и про освещение: мягкий свет от торшеров и светильников создаёт атмосферу уюта, а акцентные лампы подчеркнут стиль.

И не пренебрегайте мелочами — стильные подставки и держатели для полотенец придадут кухне индивидуальность и завершённый вид.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.