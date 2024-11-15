3 рабочих идеи для декорирования ванной комнаты

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При оформлении ванной комнаты важно не забывать о декоративных элементах. Без них пространство может выглядеть скучным и незавершённым.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

1. Одним из самых доступных вариантов являются постеры, которые подходят для любых стилей. Сегодня в продаже представлено огромное разнообразие изображений, что позволяет легко подобрать вариант, который идеально впишется в вашу ванную.

Для помещений, оформленных в классическом стиле, подойдут картины, но следует уделить внимание выбору рамы, чтобы она не отвлекала внимание от самого изображения. Важно размещать такие элементы подальше от душа, чтобы защитить их от влаги.

2. Если в ванной комнате предусмотрена ниша, её можно эффективно использовать. Открытые полки, встроенные в нишу, станут отличным решением для хранения и одновременно декоративным элементом. Можно также украсить стены полками с крючками, которые добавят функциональности и стиля.

3. Зеркала и освещение — не только практичные элементы, но и элементы декора. Выбирайте необычные варианты, чтобы добавить оригинальности. Например, стильное круглое зеркало на ремне будет привлекать внимание, особенно если дополнить его парными светильниками.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



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