Три главных ошибки в обустройстве кухни и как их избежать

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня должна быть не только эстетически привлекательной, но и удобной в использовании. Однако ошибки в планировке могут существенно снизить её функциональность.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Избегайте тесноты

Одной из самых распространённых ошибок является недостаток пространства для передвижения. Если при расстановке мебели и техники не оставить достаточно свободного пространства, готовка станет неудобной и утомительной. Рекомендуется следить за тем, чтобы между столом, холодильником и другой мебелью оставалось минимум 70 см для свободного прохода.

Неиспользуемое пространство

Особенно это касается небольших кухонь, где каждый квадратный сантиметр на счету. Максимально эффективное использование пространства поможет разместить все необходимое. Например, можно установить навесные шкафы под самый потолок или использовать полки и рейлинги для хранения кухонных принадлежностей.

Неправильное расположение розеток

Одним из важных аспектов при планировке кухни является продуманное размещение розеток и освещения. Эти моменты следует учесть ещё на стадии ремонта. Недостаток розеток или их неудобное расположение может значительно осложнить использование кухонной техники.

Уточнения

Розе́тка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей).



Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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