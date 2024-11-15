Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри и снова спровоцировала слухи о разводе
Влюблённые Тимур Родригез и Катя Кабак появились на кинопремьере
Почему Китай начал чаще блокировать платежи из дружественных по отношению к России стран
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Голени в пряном соусе с кари и апельсином: попробуйте новый рецепт
Какие цвета маникюра популярны в ноябре 2024 года
Екатерина Климова высказалась о неудачах в личной жизни: надеюсь, дети меня простят
Журналист Владимир Познер нашёл работу в Италии
Как обрезка усов у огурцов увеличивает урожай и защищает растения от заболеваний

Освежите ванную комнату с помощью правильно подобранного зеркала

1:39
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор идеального зеркала для ванной зависит от особенностей вашего помещения. Если ваша ванная комната плохо вентилируется и не имеет окна, отличным решением станет зеркало с защитой от запотевания.

Освежите ванную комнату с помощью правильно подобранного зеркала
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Благодаря этой технологии, на зеркале не образуется конденсат, что избавляет от необходимости постоянно его протирать. Такой тип зеркала особенно удобен для небольших ванных, где сложно поддерживать хорошую вентиляцию.

Если же вы хотите добавить стиль, зеркало с подсветкой станет отличным выбором. Современные светодиодные ленты постепенно вытеснили галогенное освещение, создавая мягкий и рассеянный свет по всей комнате. Этот эффект усиливает атмосферу уюта и придаёт интерьеру эстетичности.

Для просторных ванных комнат в ретро-стиле идеальным дополнением станет зеркало в полный рост. Однако важно учитывать, что такое зеркало занимает много места, и его лучше размещать в просторных интерьерах, чтобы оно не загромождало пространство.

Если же комната не позволяет установить громоздкое зеркало, отличной альтернативой станет зеркало, встроенное в дверцу шкафа. Это не только сэкономит пространство, но и обеспечит полный обзор.

Что касается форм, то прямоугольные зеркала остаются на пике популярности, особенно в сочетании с мебелью. Но круглые зеркала добавят в интерьер нотку тепла и уюта. Главное правило — расположить зеркало на уровне глаз для максимального удобства использования.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Авто
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач Аудио 
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Сытный салат с тыквой: простой рецепт для тех, кто ценит вкус и пользу
Как бороться с засыханием кончиков лука
Этот экзотический фрукт из Китая пользуется стабильно высоким спросом на Урале
Три простых решения для борьбы с электризующимися волосами в холодное время года
Роскомнадзор ответил на слухи о возобновлении работы YouTube в России
Топ-5 доступных спорткаров: от легенд до современных фаворитов
Ученые выявили, как скорость движения ледников может предсказать извержение вулканов
В Китае напомнили о намёках Меркель, что Германии не стоит порывать с Россией
После приёма этих специй вы станете голодными, как волк
Почему помидоры становятся корявыми и что с этим делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.