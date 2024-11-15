Эти 3 дизайнерских трюка сделают интерьер в ванной богаче

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Санузел — это, безусловно, техническое помещение, но это не означает, что он не может быть уютным и стильным. Придать ванне изысканность и уют можно всего тремя простыми шагами.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Для начала стоит уделить внимание ключевым элементам — таким, как раковина, ванна, смесители и душевые лейки. Современная и стильная сантехника создаёт неповторимый визуальный эффект и долгие годы сохраняет свою привлекательность. Хотя она может быть не самой бюджетной, она служит гораздо дольше дешёвых аналогов и делает пространство по-настоящему роскошным.

Дополнительно обогатить интерьер помогут детали: дверные ручки, крючки и другие мелкие элементы, которые подчеркнут общую атмосферу.

Полки — ещё один важный аспект. Их наличие в достаточном количестве позволяет поддерживать порядок, чтобы баночки с косметикой и другие мелочи не создавали хаоса.

Уточнения

Сантехника — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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