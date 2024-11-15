Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мимоза по-современному: чем заменили традиционные ингредиенты
На дне Мёртвого моря обнаружены загадочные белые дымоходы
В России запустили услугу аренды модернизированных моделей Волги
В Японии наблюдается бум бизнес-туризма
Вулкан Левотоби Лаки-Лаки парализовал авиасообщение с Бали
Эта шарлотка на йогурте получается воздушной, нежной и при этом малокалорийной
Сколько стоят поездки в Калининград и другие популярные города на Новый год
Губерниев призвал всю страну собирать деньги на проекты Алины Загитовой
Учёные обнаружили живые микроорганизмы в самом сухом месте на Земле

Эти 3 дизайнерских трюка сделают интерьер в ванной богаче

0:59
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Санузел — это, безусловно, техническое помещение, но это не означает, что он не может быть уютным и стильным. Придать ванне изысканность и уют можно всего тремя простыми шагами.

Эти 3 дизайнерских трюка сделают интерьер в ванной богаче
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Для начала стоит уделить внимание ключевым элементам — таким, как раковина, ванна, смесители и душевые лейки. Современная и стильная сантехника создаёт неповторимый визуальный эффект и долгие годы сохраняет свою привлекательность. Хотя она может быть не самой бюджетной, она служит гораздо дольше дешёвых аналогов и делает пространство по-настоящему роскошным.

Дополнительно обогатить интерьер помогут детали: дверные ручки, крючки и другие мелкие элементы, которые подчеркнут общую атмосферу.

Полки — ещё один важный аспект. Их наличие в достаточном количестве позволяет поддерживать порядок, чтобы баночки с косметикой и другие мелочи не создавали хаоса.

Уточнения

Сантехника — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Шоу-бизнес
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты Аудио 
У Су-57 нашлись покупатели
Правда ТВ
У Су-57 нашлись покупатели Аудио 
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Последние материалы
Сон и его важность для здоровья: как работает наш организм ночью
Эти правила игнорируются на автозаправках
Учёные случайно обнаружили крупнейшую коралловую колонию
Горнолыжные курорты Азии и Востока становятся альтернативой Европе для россиян
Как визуально увеличить пространство в маленькой квартире
Тушёная картошка с тушёнкой готовится несложно, а нравится абсолютно всем
Двукратный чемпион Больших шлемов объяснил неважные результаты Рублёва и Медведева
Составлен рейтинг лучших работодателей в России
Промышленные выбросы вызывают снегопады и создают дыры в облаках
Почему с возрастом брови теряют густоту и как это предотвратить?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.