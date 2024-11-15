Как визуально увеличить пространство в маленькой квартире

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Маленькие квартиры часто вызывают ассоциации с теснотой и нехваткой места, но при грамотном подходе можно превратить даже самые скромные квадратные метры в комфортное и уютное жилище.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Цвет играет ключевую роль в восприятии пространства. Светлые тона, такие как белый, пастельные оттенки и светло-серый, делают комнату визуально больше и светлее.

Зонирование контрастными цветами поможет выделить функциональные зоны, сохранив при этом ощущение простора. Белый цвет для потолка и пола создаст эффект дополнительной высоты и света, а яркие акценты в виде декоративных элементов добавят живости интерьеру.

Правильный выбор мебели определяет комфорт и функциональность. Для маленьких квартир идеально подходят трансформируемые модели: диваны-кровати, складные обеденные столы и многофункциональные шкафы.

Компактные кресла и стулья на тонких ножках создают ощущение легкости, а навесная мебель и открытые полки помогают освободить пол, визуально увеличивая пространство.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.